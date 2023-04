PORTO SAN GIORGIO - Ristoranti strapieni e turisti sia sulla costa che nelle città d’arte. Il pienone del weekend che ha aperto il ponte del 25 Aprile soprattutto a Porto San Giorgio, dove sono in corso le iniziative per il patrono, e a Fermo, che continua ad attirare grazie ai suoi musei e alla mostra “I pittori della realtà” curata da Vittorio Sgarbi. Chiuderà il 1° maggio. Ma a fare da traino è stato soprattutto il concerto gratis dei Tiromancino che si è tenuto sabato sera in piazza Matteotti. In migliaia davanti al palco. Il tutto, appunto, all’interno della cornice perfetta fatta d’intrattenimento e tradizione della festa del patrono.

Il cantante



Federico Zampaglione, con delicatezza ed empatia, ha toccato come sempre le corde fondamentali nella vita: amore, affetti, famiglia. Ad aprire il concerto, Enula che si è esibita sulle note di Luce di Elisa. Fra i primi brani, la performance musicale, è decollata con Angoli di cielo, seguita da L’Alba di domani e subito dopo, mentre il pubblico iniziava a scaldarsi, sul palco è arriva la voce di Califano, in memoria del mentore del cantautore. I brani si susseguono con Un tempo piccolo, Noi casomai, I giorni migliori e finalmente La descrizione di un attimo. Poi l’attesissimo duetto con Enula e la prima esibizione con Due rose un pezzo che Zampaglione ha definito «non semplice».



La scaletta



Un altro dei suoi brani più acclamati, Per me è importante, e subito dopo, con Piccoli miracoli, fa cantare il pubblico, per arrivare ad una ballata più recente, Dove tutto è a metà. E altri pezzi ancora, quando si è allontanato ed è riapparso per duettare con la stessa Enula in L’odore del mare. Poi, ancora Sale, amore e vento e il brano che rappresenta forse uno dei suoi più grandi successi e che tutti aspettavano Due destini, fra assoli di chitarra e richiami di blues che hanno chiuso il concerto. Uno spettacolo che ha emozionato l’intera piazza, di fronte ad un pubblico trasversale, fra giovani e meno giovani, tutti ugualmente resi partecipi di un repertorio di una ventina di brani, suonato uno dietro l’altro, prima che l’auto che attendeva Zampaglione davanti alla stazione lo portasse via.

Non prima, però, di essersi concesso ai selfie con il pubblico che lo aspettava sotto al palco. Missione riuscita per l’assessore al Commercio e turismo, Giampiero Marcattili che nel concerto riponeva grandi aspettative per il rilancio della città: «La macchina organizzativa è stata perfetta - ha commentato collaudata dagli uffici e dalla Pro Loco. Siamo una squadra che collabora e si sostiene a vicenda e per il rilancio della città. Il sindaco Valerio Vesprini ha fortemente voluto i Tiromancino e si è assunto la responsabilità della scelta del gruppo. Vorrei ringraziare polizia municipale, Croce azzurra, Protezione civile, forze dell’ordine e tutti coloro che hanno contribuito, con la loro presenza, alla riuscita della splendida serata. Il concerto apre ad una serie di eventi che ci accompagnerà fino al Primo Maggio e che vedrà la città tornare nuovamente ad animarsi».



Il commento social



Scelta vincente anche per il sindaco che ha subito pubblicato le foto della piazza piena, accompagnate da queste parole: «Una meravigliosa serata in una piazza affollata e bellissima, è un esempio tangibile della vitalità e della forza della nostra comunità. Abbiamo dimostrato al territorio che la nostra città è una città viva, piena di energia e cultura. È questo il tipo di Porto San Giorgio che vogliamo, un luogo dove gli artisti possono esibirsi e dove la gente può divertirsi e incontrarsi. Ringraziamo coloro che hanno lavorato duramente per realizzare questo evento, dimostrando il loro impegno per la nostra città. Continueremo a lavorare per rendere Porto San Giorgio una città ancora più vibrante e accogliente per tutti».