Contromano in A14 bloccato dalla polizia e patente sospesa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SAN GIORGIO - La Polizia austradale di Porto San Giorgio è intervenuta per bloccare un automobilista che stava percorrendo l’A14 in senso contrario. L’intervento è avvenuto a seguito di specifica segnalazione di altri automobilisti, che avvisavano gli agenti della presenza di un’auto contromano tra Pedaso e Porto San Giorgio. Giunti a sirene spiegate, hanno bloccato l’automobilista, identificato in un quarantenne residente nel Maceratese, a cui è stata sospesa la patente. Oltre a questo gli agenti hanno anche comminato la sanzione prevista dal codice della strada.