PORTO SAN GIORGIO - Il parrucchiere diventa imprenditore e il salone si trasforma in un’azienda. Con tanto di welfare: badge ai dipendenti per un’equa retribuzione dell’orario effettivamente lavorato, premi di produzione, corsi di formazione pagati. Francesco Pistolesi, 40 anni, originario di Fermo, gestisce un salone per capelli da 150 metri quadrati (9 postazioni) con 6 dipendenti (età media 25 anni) e lancia un messaggio forte alla categoria e più in generale a chi lavora nell’ambito dell’estetica e del benessere. La sua politica ha un ritorno effettivo in termini di affari perché il salone, che ha puntato sulla qualità e su una clientela di fascia alta, ha raddoppiato dimensioni e dipendenti in pochi anni.

APPROFONDIMENTI IL RETROSCENA Variante di Centinarola, l'affare del supermercato: terreni agricoli pagati 6 volte il loro valore. La promessa elettorale del sindaco LA SANITA' Al Santa Croce di Fano potenziata la chirurgia ortopedica. Saltamartini: «Primo passo per liste di attesa e mobilità passiva»



«Nonostante il contratto offerto, resta difficile trovare personale giovane», afferma Francesco, che cita un contratto nazionale non adeguato, la poca disponibilità dei ragazzi al sacrificio e a lavorare di sabato. E poi c’è una qualità che il giovane deve avere per poter lavorare in una parrucchieria “stellata”: l’educazione.

«È la prima cosa che noto in un candidato. Il resto si impara. Con i corsi di formazione pagati dall’azienda. Con i prodotti che ci sono oggi sul mercato il mestiere dell’acconciatore è molto più facile rispetto a 10-15 anni fa» sottolinea lo stesso coiffeur che lascia liberi i ragazzi di organizzarsi i propri compiti, come fosse un lavoratore indipendente. Dal primo aprile tutti i ragazzi hanno un badge dove viene annotato l’orario di lavoro effettivamente svolto. E quindi retribuito. I premi di produzione vengono erogati attraverso una card con buoni spesa da spendere nei negozi del territorio. Francesco sta investendo anche sulla sostenibilità. Nelle postazioni i nuovi miscelatori consentono un maggiore risparmio dell’acqua. All’acquisto vengono preferiti prodotti con confezioni biodegradabili.