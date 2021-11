La nuova pizzeria lancia l’idea della mini Ztl: ecco quale soluzione si può adottare

PORTO SAN GIORGIO - Il mondo del commercio continua a dare segnali di ripresa. Una nuova attività in via Mazzini. Una nuova pizzeria ha aperto al pubblico in una zona nevralgica della città. Il titolare dell’attività è Alessandro Mostrato - per tutti Maradona - che ha aperto la pizzeria al taglio dal nome “La pizza del Mara”.

Per il taglio del nastro della nuova attività sono intervenuti anche il sindaco Nicola Loira, il vice Francesco Gramegna e l’assessore al Commercio Christian De Luna. Tanta la gente accorsa, per la pizza, per la curiosità e soprattutto per l’esibizione musicale in strada, davanti al locale, che ha attirato giovani fino all’ora di cena.



Tra i primi clienti, anche un volto noto del panorama musicale internazionale: Claudio Golinelli, storico bassista di Vasco Rossi e della Steve Rogers Band. Accompagnato dal figlio di Ivan Graziani (Tommy) e da Cristian Cicci Bagnoli (cantante e chitarrista di vari gruppi, tra cui Steve Rogers, Diapason e Gallo Team) gli artisti si sono esibiti lungo il tratto di strada interdetto al traffico tra la curiosità generale.

Secondo molti dei presenti, sarebbe da replicare l’idea della chiusura al traffico, sia perché ha permesso un concerto in strada sia perché ha evitato assembramenti all’interno del locale. Erano presenti anche altri esercenti che svolgono la loro attività nel centro città, i quali si sono detti entusiasti dell’iniziativa che ha permesso di richiamare un buon numero di pubblico.

