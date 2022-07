PORTO SAN GIORGIO - Viabilità, le priorità passano dal lungomare nord a Porto San Giorgio. A breve il doppio senso di marcia. Con la realizzazione della pista ciclabile e del senso unico di marcia erano emerse un po’ di problematiche, a partire dal passaggio dell’ambulanza, all’impossibilità per le auto provenienti da nord di accedere all’unico ampio parcheggio a nord.

La scelta

Verrà dunque «istituito il doppio senso di marcia - queste le parole del sindaco Valerio Vesprini - da via Marche a via Trento. Toglieremo i parcheggi sul lato est, quelli che affiancano la ciclabile, ma prima abbiamo chiesto la disponibilità ai privati di un lotto ulteriore vicino al sottopasso a nord che ci è stato concesso in comodato d’uso gratuito. Così perdiamo 70 parcheggi a pagamento al lato della ciclabile ma ne recuperiamo 250-300 gratis». La «sicurezza dei cittadini viene prima di tutto» ha dichiarato Vesprini, dopo aver appurato che l’introduzione del doppio senso di marcia sia fondamentale al fine di ridurre le tempistiche impiegate dalla Croce Azzurra per il pronto intervento. Venerdì scorso si è infatti svolto il Comitato di sicurezza pubblica durante il quale si sono incontrate forze dell’ordine, vigili del fuoco, carabinieri ma anche Protezione civile, Croce Azzurra, polizia municipale e amministrazione per un confronto sulle criticità. «Il problema riguardava principalmente i mezzi di soccorso - ha spiegato Vesprini -: durante l’incontro la Croce Azzurra ha ribadito che per un pronto intervento nella zona nord, a est della ferrovia, devono partire dalla loro sede, arrivare a piazza Gaslini e tornare indietro, con il lungomare spesso chiuso per eventi e mercatini. Così i tempi diventano lunghissimi, in primis per il pronto intervento, per non parlare dei codici bianchi o verdi. Siccome la sicurezza dei cittadini viene prima di tutto, di concerto e su mia scelta abbiamo deciso di mettere in atto una situazione ponte per il periodo estivo, per evitare il disagio alla cittadinanza e agli avventori».

La pista ciclabile

Vesprini ha voluto chiarire alcuni aspetti riguardanti la ciclabile sul lungomare e il cambio di viabilità: «Appena eletto, ho incontrato l’ingegner Sisi e il progettista della pista che mi hanno illustrato lo stato di avanzamento dei lavori e i cambiamenti di viabilità su tutta la città». Una decisione che favorisce anche il servizio di trasporto scolastico, come ha fatto presente l’assessore alla Viabilità, Lauro Salvatelli: «Anche in quel caso si sarebbero presentate una serie di difficoltà. Invece, così facendo il Comune, riesce a garantire il trasporto degli alunni senza lasciar fuori nessuno».



I tempi

Il cambiamento alla viabilità dovrebbe essere effettivo per la settimana prossima, quando anche i nuovi parcheggi saranno disponibili. A onor del vero, Vesprini ha ricordato che l’introduzione del doppio senso a nord era stato chiesto da alcuni concessionari ma ha tenuto a precisare che il mutamento non è per un singolo ma per tutta la città. Sicurezza e pronto intervento sono la cosa più importante per noi». Inoltre, si lavora ad una variazione di bilancio da presentare nel prossimo Consiglio che contempli - fra le altre - la spesa per il servizio di bus navetta di cui Salvatelli ha già discusso con la Steat e che verrà presumibilmente messa in atto per il mese di agosto, a fronte di un aumento esponenziale di parcheggi selvaggi in città.