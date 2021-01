Per il lungomare Da Vinci sì al doppio senso parziale: pronte due soluzioni

SENIGALLIA - Pronte due soluzioni per ripristinare il doppio senso sul lungomare Da Vinci al Ciarnin, al centro di grandi polemiche da circa un anno. Una totale ma costosa; l’altra parziale e più economica. Decideranno i cittadini. Residenti e operatori, che nei mesi scorsi si sono anche costituiti in comitato, sono pronti a valutare anche quella che prevede un ripristino parziale, pur di ottenere dei benefici rispetto al senso unico, istituito con la realizzazione della pista ciclabile. Tornare completamente alla vecchia viabilità, quindi al doppio senso su tutto il lungomare Da Vinci, è fattibile ma costerebbe circa 500mila euro.

Sarebbe, infatti, necessario effettuare dei lavori per garantire la sicurezza degli utenti. E sarebbe impensabile spendere 500mila a ogni cambio stagione, ogni volta che inizia e termina la stagione turistica, solo per modificare la viabilità. Sarebbe una soluzione definitiva, insomma. Il progetto è stato redatto dall’Ufficio strade, su richiesta del sindaco Olivetti, pochi giorni dopo l’insediamento. C’è però una seconda soluzione: un piano B. Consiste nel ripristinare il doppio senso solo in un breve tratto di lungomare a ridosso però del centro abitato. Per i residenti, che puntano a ottenere il ripristino totale, qualora non fosse possibile, sarebbe comunque già un risultato accettabile che gli farebbe risparmiare tempo e benzina.



In questo periodo infatti con le strade libere devono fare fino a tre chilometri per tornare a casa per rispettare il senso unico che, almeno in inverno, sembra inutile. «L’investimento richiesto per il totale ripristino del doppio senso è di 500mila euro circa - spiega Nicola Regine, assessore alla Mobilità e Lavori pubblici -, soldi che dovranno essere trovati nel bilancio se si deciderà di proseguire in tal senso. C’è però una seconda opzione che riguarda la possibilità di realizzare il doppio senso solo su un tratto del lungomare. Ritenendo la consultazione fondamentale, la scelta la faremo insieme alla cittadinanza».

Il ripristino del doppio senso sul lungomare Da Vinci è quindi possibile ma molto costoso. Per garantire la sicurezza di tutti sarà necessario realizzare un cordolo che separi la pista ciclabile dalla strada, largo 50 centimetri e alto 15, e riposizionare la cunetta lato monte. Non appena sarà possibile, l’Amministrazione comunale illustrerà le due soluzioni ai residenti e agli operatori del Ciarnin, che vivono a ridosso del lungomare Da Vinci per scegliere insieme la risposta migliore alle loro esigenze.

