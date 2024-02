PORTO SAN GIORGIO Pedoni a rischio lungo la Statale sud. Assenza di marciapiedi e spazi pedonali minimi che rendono difficili il passaggio per chi va a piedi. Manca lo spazio per i pedoni. Questo quanto emerso dalla segnalazione di un residente nel quartiere a sud della città, che sostiene che nel tratto di via Rosselli, ovvero lungo la strada Statale, fra le due rotonde gli spazi per i pedoni siano limitati e difficili da percorrere a piedi. Bene la recente installazione dei due semafori che oltre a rallentare il traffico, permettono di attraversare la strada, cosa che prima risultava ben più difficile.

La situazione

Resta il fatto che da ambo i lati della strada, gli spazi per i pedoni sono risicati e addirittura, in certi punti ci sono degli ostacoli (tipo i panettoni sul lato ovest) che ne impediscono la percorribilità in sicurezza. «Non c'è possibilità di camminare - spiegano alcuni residenti - dal lato est, hanno disegnato uno spazio a terra per i pedoni con la segnaletica orizzontale che saranno larghe 40 centimetri e spesso passano sopra ai tombini. Non c'è verso di passare agevolmente, si è costretti a passare sulla strada a ridosso delle auto in transito. Il problema è anche il fatto che quel risicato spazio destinato ai pedoni spesso si alterna agli stalli per il parcheggio delle auto. È impossibile passare su quel corridoio». Una dinamica che è possibile osservare quotidianamente, dato che molti dei residenti, si servono nei diversi negozi presenti nella zona e nel vicino supermercato Oasi, dove si recano a piedi, da dove alcuni arrivano con le borse della spesa piene o a volte anche con dei carrellini. Secondo i residenti le difficoltà nel passaggio in quella zona, sono dovute soprattutto all'assenza di marciapiedi tradizionali che possano in qualche modo tutelare maggiormente il pedone.