PORTO SAN GIORGIO - Uno ha rubato un telefono dopo aver finto di essere interessato ad acquistarlo, l’altro ha sottratto attrezzi edilizi per 3.000 euro di valore da un’auto. Sono due gli autori di furti lungo la zona costiera individuati dai carabinieri negli ultimi giorni. Il primo caso a Porto San Giorgio, coinvolto un 28enne di origini romene, che dovrà rispondere di furto aggravato. Il caso è stato risolto dai militari della locale stazione. Il responsabile è già noto alle forze dell’ordine.



Il meccanismo



Ha finto di voler comprare un iPhone 12, rispondendo ad un annuncio pubblicato sulla piattaforma Marketplace. Ha concordato un incontro con il venditore, che si è presentato all’appuntamento, confidando di poter concludere l’affare. Ma quando i due si sono visti, il ladro ha detto di voler esaminare l’articolo, poi ha distratto la vittima con una serie di raggiri ed approfittando di un momento propizio è scappato a piedi, facendo perdere le sue tracce. Le indagini dell’Arma hanno consentito, nel giro di qualche giorno, di identificarlo e denunciarlo.



L’altro caso



È avvenuto a Pedaso, e si è concluso anch’esso con una denuncia per furto aggravato, il secondo episodio criminosi. I carabinieri del Comune rivierasco hanno stretto il cerchio intorno ad un 51enne di origini albanesi, ritenuto l’autore di un colpo all’interno di un’auto, proprietà di un residente. Nell’abitacolo ha trafugato attrezzi professionali per l’edilizia, come trapani, laser, avvitatori elettrici e smerigliatrici. Gli approfondimenti delle forze dell’ordine hanno dato un volto al ladro, già interessato da procedimenti penali. Sono in corso approfondimenti per recuperare il materiale rubato ed individuare i canali di eventuale ricettazione. Il comando provinciale carabinieri rinnova l’invito alla massima cautela nelle vendite online per non incorrere in amare sorprese.