Si ribalta con l'auto in mezzo alla strada a Porto San Giorgio: uomo soccorso dall'eliambulanza

PORTO SAN GIORGIO - Si ribalta con l'auto: uomo soccosrso dall'eliambulanza e portato all'ospedale regionale di Torrette.

È successo questa mattina intorno alle 9 in via Montegrappa a Porto San Giorgio: immediato l'intervento della polizia locale, dei sanitari della Croce azzurra e dei vigili del fuoco, che hanno dovuto tagliare il parabrezza della Fiat Panda per estrarre il ferito, un anziano, dall'auto. Al vaglio le cause dell'incidente, non si esclude che il conducente sia stato colpito da un malore.