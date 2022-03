PORTO SAN GIORGIO - Nuovo allarme sull’A14, ma non per un incidente o la solita fila per i cantieri. La segnalazione riguarda un’auto andata a fuoco. Si tratta di una Mini rossa. L’incendio sulla carreggiata sud a poca distanza dal casello di Fermo-Porto San Giorgio. Per fortuna nessun problema per il conducente: l’auto è stata parcheggiata di lato: chiamati i mezzi di soccorso e i vigili del fuoco.

