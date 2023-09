Porto San Giorgio, un grosso serpente chiuso in un furgone diventa una star: frotte di curiosi, poi la polizia

PORTO SAN GIORGIO - Un grande serpente, bianco e giallo, rinchiuso all'interno di un Fiorino parcheggiato in pieno centro a Porto San Giorgio ha attirato ieri sera la curiosità di decine e decine di passanti.

Il serpente era libero di muoversi all'interno della vettura in sosta nei pressi di piazza Bambinopoli, tra i sedili conducente e passeggeri. Per fortuna i finestrini erano chiusi. Qualcuno dei presenti ha dato l'allarme e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Fermo e la Polizia che hanno in breve tempo rintracciato il proprietario dell'auto.