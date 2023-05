Porto San Giorgio, il ladro preso in flagrante mentre fruga dentro un garage con coltello e cacciavite

PORTO SAN GIORGIO - I carabinieri, durante il giro di pattuglia, vedono un garage aperto con dentro la luce di una torcia: arrestato in flagrante il ladro.

Si tratta di un 33enne ucraino con precdenti, arrestato con le accuse di tentato furto in abitazione e/o pertinenze, possesso ingiustificato di chiavi alterate e/o grimaldelli e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Alle 02:30 di notte, durante il transito in via Girardi a Casabianca, i militari hanno notato la porta basculante di un garage aperta con un fascio di luce proveniente dall'interno. Sono entrati e hanno trovato il 33enne che stava cercando di nascondersi dietro una tenda, contemporaneamente liberandosi di un giravite e di un coltello a serramanico che sono caduti a terra. Dopo averlo bloccato nei pressi dell'ingresso del garage, i militari hanno trovato anche un decespugliatore di colore rosso, nonché uno zaino contenente un secondo giravite, una torcia elettrica, una forbice in ferro e un telefono cellulare di marca "Huawei P8 Light" ancora nella confezione originale. L'arresto è stato convalidato e il giovane è stato rimesso in libertà.