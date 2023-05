Coinvolto in un incidente trovato con la patente scaduta e un provvedimento di espulsione dall'Italia

FERMO - Obiettivo sicurezza e attività di controllo del territorio che non conosce soste: i militari del dipendente Nucleo Radiomobile della Compagnia di Fermo hanno concluso un’operazione che ha portato alla denuncia in stato di libertà di un uomo di nazionalità marocchina, classe 1980 e residente a Montegranaro.

L'uomo, noto per altri precedenti, è stato deferito in stato di libertà per il reato di inosservanza del decreto di espulsione dal territorio nazionale.

Nella notte, mentre viaggiava lungo la SS16 a Porto San Giorgio è stato coinvolto in un incidente stradale. Sottoposto a controllo, è emerso che l'uomo era in possesso di una patente scaduta, nonché oggetto di un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale emesso dal Prefetto di Fermo.

Dopo gli opportuni accertamenti, l'uomo è stato deferito in stato di libertà ed è stato invitato a presentarsi presso la locale Questura per regolarizzare la propria posizione.

Nel corso degli accertamenti svolti in seguito a un incidente stradale, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile dei Carabinieri di Fermo hanno poi deferito in stato di libertà un uomo di Napoli, classe 1971, residente a Porto Sant'Elpidio per i reati di fuga in caso di sinistro stradale con danni a persone ed omissione di soccorso. L'uomo, alla guida di una Bmw è entrato in collisione con una Lancia condotta da un residente di Porto Sant'Elpidio, per poi fuggire senza prestare soccorso. Il conducente del veicolo colpito è stato trasportato al locale pronto soccorso per ricevere le cure necessarie.