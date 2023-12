Falconara, in casa (e in garage) droga e soldi: arrestati due coniugi già noti alle forze dell'ordine

FALCONARA Nella giornata di ieri, 16 dicembre, i Carabinieri di Falconara, hanno arrestato due coniugi rispettivamente di 45 anni e di 40 anni, in flagranza di reato che dovranno rispondere detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo hashish, in concorso tra loro.

Le indagini

L'uomo, già nel mese di luglio, era stato sottoposto ad una perquisizione e trovato in possesso di hashish. Questa volta il nucleo cinofili è intervenuto nella sua abitazione. L'uomo, insieme alla moglie, ha inveito contro i militari aizzando anche il proprio cane contro di loro. Dopo la perquisizione sono stati trovati 96 grammi, un bilancino di precisione e denaro per 3700 euro oltre a una chiave di sicurezza di una banca. In garage sono stati trovati altri 98 grammi circa di hashish all'interno di una canaletta del passaggio dei fili elettrici. Entrambi sono agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima.