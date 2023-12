FERMO Sette grammi addosso, altri 100 a casa e 14mila euro in contanti. È stato arrestato in flagranza di reato un 22enne fermano, che dovrà rispondere di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. A sorprenderlo i carabinieri della stazione di Porto San Giorgio. Nel corso di uno specifico servizio antidroga, hanno fermano il giovane, che nel corso della perquisizione aveva sette dosi di hashish.

I dubbi

Un quantitativo di per sé non particolarmente significativo, ma il controllo effettuato poco più tardi in casa sua ne hanno sensibilmente aggravato la posizione. Aveva altri 100 grammi della stessa sostanza, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Sempre in casa c’era una consistente somma di denaro, suddiviso in banconote di vario taglio. I militari non hanno dubbi sulla provenienza illecita di quei soldi, ritenuti frutto dell’attività di spaccio.

Tutto lo stupefacente ed il denaro sono stati posti sotto sequestro. Il giovane spacciatore è stato tradotto agli arresti domiciliari. Dopo l’udienza di convalida dell’arresto, il giovane è stato sottoposto alla misura dell’obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria. Gli inquirenti stanno allargando le indagini, con l’intento di ricostruire movimenti e contatti del 22enne, per capire le sue fonti di approvvigionamento della droga ed il ruolo dell’arrestato nella rete di diffusione degli stupefacenti nella fascia costiera.

La battaglia

L’ennesima operazione perfezionata dai carabinieri conferma l’impegno quotidiano delle forze dell’ordine nella lotta al traffico di stupefacenti, a tutela della salute pubblica e della sicurezza. Il comando provinciale di Fermo rinnova alla popolazione l’invito a collaborare: segnalazioni e denunce su persone e comportamenti sospetti si rivelano spesso preziose per accertare condotte illecite e per sottrarre al mercato quantitativi di sostanze proibite.