FERMO Incidenti a raffica nella mattinata di ieri nelle strade del Fermano. Una serie di impatti rovinosi si sono verificati dalla costa all’area montana, impegnando mezzi di soccorso e forze dell’ordine. Fortunatamente nessuno dei malcapitati protagonisti ha riportato conseguenze particolarmente serie. Ma torna l’allarme sulle strade anche per la pioggia che ha reso viscido l’asfalto. Le forze dell’ordine si raccomandano di fare la massima attenzione soprattutto nei tratti più a rischio.

Le richieste

Lo scontro più serio, che ha richiesto il trasferimento in pronto soccorso dei due automobilisti coinvolti, in territorio di Amandola, lungo la Statale 210, nei pressi del lago di San Ruffino. Le due auto hanno impattato violentemente al centro della carreggiata, una delle due dopo lo schianto ha terminato la sua corsa restando in bilico a lato della strada. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale di Amandola a cui sono stati affidati i rilievi.

Non allarmano le condizioni dei due feriti, entrambi viaggiavano da soli. Verosimile che l’asfalto umido abbia tradito uno dei due conducenti, facendogli perdere il controllo dell’auto. Ben due, invece, avvenuti fra l’altro in rapida successione, i ribaltamenti. Il primo, intorno alle 8 del mattino, a Capodarco di Fermo, con una giovane mamma e un bambino di pochi mesi a bordo.

La dinamica

L’auto, dopo una sbandata, si è ribaltata sulla fiancata lato guidatore e si è infranto il parabrezza. Tanta paura, ma il piccolo era correttamente agganciato al seggiolino e non si è fatto nulla. Sta bene anche la mamma, che se l’è cavata con qualche graffio. Intervenuti la Croce Azzurra di Porto San Giorgio e l’automedica, i vigili del fuoco per liberare la corsia dall’auto incidentata e i mezzi del soccorso stradale. Si è rovesciato anche un quarantenne che stava percorrendo la provinciale Faleriense, alla frazione Luce di Sant’Elpidio a Mare. L’uomo ha fatto tutto da solo e lungo il rettilineo la vettura su cui viaggiava è uscita dalla carreggiata, si è impennata ed è ricaduta sull’asfalto. L’automobilista è riuscito ad uscire autonomamente dal veicolo, prima dell’arrivo dei mezzi del 118.

La costa

Due, per finire, gli scontri, anche qui senza conseguenze per le persone a bordo. Sulla Statale Adriatica, nella zona nord di Porto San Giorgio, collisione tra due mezzi. Incidente anche alla zona industriale di Porto Sant’Elpidio, all’incrocio tra strada San Filippo e via del Commercio, tra due donne al volante.