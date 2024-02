Scoppia l'incendio nel garage a Tolentino: padre, madre e figlio intossicati dal fumo

TOLENTINO – Incendio nel garage di una casa a Tolentino. Tre le persone che sono rimaste lievemente intossicate, padre, madre e figlio, per aver respirato del fumo. Tutti i tre hanno dovuto far ricorso alle cure dei sanitari del Pronto soccorso dell’ospedale di Macerata per accertamenti. Erano le 16.45 quando si è verificato il rogo. Da accertare le cause del rogo. Sul posto gli operatori del 118, i carabinieri della Compagnia di Tolentino e i vigili del fuoco di Macerata e Tolentino.