PORTO SAN GIORGIO - Cantieri, si entra nella fase clou. L'intervento centrale resta quello del lungomare, per il quale l'amministrazione si sta già muovendo nel tentativo d'intercettare nuovi fondi per i prossimi stralci in centro e a nord. Ora, la massima attenzione è concentrata sulla riqualificazione del lungomare sud che vedrà nella fase dei lavori dedicati ai sottoservizi, un momento cruciale per la riuscita del progetto. Di recente, è stata convocata un'altra riunione dal Comune, insieme a uffici e tecnici comunali e alla ditta incaricata dei lavori.

I particolari

Sotto la lente, c'è l'intervento ai sottoservizi, nell'ottica di sostituire e riammodernare tubature e allacci, approfittando dell'occasione dei lavori. Focus sui materiali da impiegare sul tratto e sull'aspetto dell'illuminazione, altra cosa non di poco conto. Ultimi step, invece per il cantiere di viale dei Pini che con febbraio dovrebbe arrivare a buon punto. Ancora qualche aggiustamento per il mercato coperto che nei prossimi mesi potrebbe essere inaugurato, unitamente alla nuova piazza. Intanto si è svolta la riunione sul lungomare Gramsci. L'incontro si è svolto tra la direzione dei lavori, il dirigente comunale Stefano Postacchini, il sindaco Valerio Vesprini e il vice Fabio Senzacqua. Il primo tema la realizzazione dei sottoservizi, che sarà il prossimo intervento dopo aver ad oggi concluso le demolizioni. L'amministrazione comunale, oltre ai tecnici e alla ditta esecutrice, ha già coinvolto i principali interlocutori, al fine di evitare interventi di ripristino nell’eventuale realizzazione di opere successive (condutture dell’acqua, reti elettriche, fibra ed altro). «È un'attenzione maggiore quella che si è inteso avere in questa fase, condotta in collaborazione con l’impresa», spiega Postacchini.

La Spa

«La Ciip - rimarca - a seguito delle indicazioni ricevute dall’amministrazione ha affidato i lavori di rifacimento della linea fognaria». Altro capitolo dell’incontro è stato la scelta dei materiali. Nei prossimi giorni avverrà un sopralluogo con i fornitori per capire quali potranno essere le migliori soluzioni. «Insieme ai tecnici verranno scelte quelle soluzioni illuminotecniche che possano permettere al tratto di essere maggiormente valorizzato - aggiunge Vesprini -. Punti luce e posizione degli stessi lungo il tratto saranno tra gli aspetti che potranno incidere significativamente sul risultato finale. Seguiamo attentamente ogni fase dell’intervento, questo ci permette di poter intervenire in corso d’opera per garantire al meglio il risultato finale».

Sono poi a buon punto i lavori inerenti al mercato coperto e al cantiere di viale dei Pini. Al mercato coperto mancherebbero gli arredi esterni (panchine, palme e dissuasori per non far sostare e auto) oltre al completamento della piazza con quella che sarà la facciata della struttura. Sul lato sud, verrà rifatto il bagno pubblico, con accesso dall'esterno. In ultimo, verrà anche rifatto il marciapiede est. Nei giorni scorsi, invece, è stata ultimata la pavimentazione dell'ingresso nord. In viale dei Pini, anche a detta gli operai, i lavori sono a buon punto, eccetto le ultime due piante sulle quali lavorare. Nelle prossime settimane verrà fatta la fresatura della strada e in seguito l'asfaltatura.