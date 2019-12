Cade con slittino sullo scivolo di ghiaccio: bambino di 10 anni con la gamba fratturata

PORTO SAN GIORGIO - La discesa sullo scivolo di ghiaccio in viale Buozzi a Porto San Giorgio è costata cara. Non parliamo di soldi spesi per installare lo scivolo, l’attrazione numero uno del Natale sangiorgese. Parliamo dell’incidente che si è verificato verso le ore 16 del 26 dicembre scorso quando un bambino di 10 anni è passato in un attimo dal divertimento sullo slittino al dolore della sala gessi dell’ospedale Salesi. Il piccolo ha riportato la frattura composta della tibia. Per far ricomporre la tibia i sanitari dorici hanno ingessato tutta la gamba che non può essere appoggiata a terra. Il piccolo ne avrà per 90 giorni.

LEGGI ANCHE:

Ore d'ansia per l'anziano disperso in campagna: ritrovato nel casolare dov'è nato

Ancona, c'è una tavola di legno in strada: un ciclista cade agli Archi e finisce all'ospedale

I suoi genitori hanno affidato la pratica al loro legale di fiducia che sta ricostruendo l’accaduto nei minimi particolari. Sembra che con l’intento di frenare la propria corsa, il bambino abbia istintivamente messo un piede fuori dallo slittino. Il piede sarebbe poi rimasto impigliato con un sostegno della struttura. Il bambino è stato medicato dai sanitari giunti sul posto e poi, per volontà dei genitori, è stato trasportato ad Ancona.

© RIPRODUZIONE RISERVATA