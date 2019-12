Incidente mentre è nell’ambulanza, indagine sulla morte di un’anziana

LEGGI ANCHE:

MACERATA - Sarà l’autopsia a far luce suldi, donna ultraottantenne di Porto Potenza venuta a mancare sabato scorso. A chiederla è stato l’avvocato Achille Castignani, legale della famiglia che intende avere tutte le risposte in merito alla morte della loro congiunta. C’è un antefatto che risale al 12 agosto scorso, quattro mesi prima del decesso, quando la donna è stata coinvolta in un incidente stradale mentre era a bordo di un’ambulanza first aid, quelle deputate al trasporto sanitario semplice. È caduta dalla lettiga fratturandosi entrambe le gambe. E da allora è stata ricoverata alla casa di Cura Villa dei Pini di Civitanova, fino all’epilogo. «L’autopsia è tesa a stabilire – spiega l’avvocato castignani – se ci sia correlazione tra quella caduta e le conseguenti lesioni riportate e la morte di Agnese».