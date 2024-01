PORTO SAN GIORGIO Il Comune apre un canale con il turismo francese. Gli uffici sono al lavoro per la stipula di una convenzione con la Camera di Commercio italiana di Nizza in favore della promozione turistica ed economica di Porto San Giorgio in Francia e Costa Azzurra. Il progetto è denominato “10 Comuni” e vede al suo interno anche l’adesione, per il Fermano, di Sant’Elpidio a Mare e Servigliano: lo scopo è la creazione di un percorso alla scoperta del territorio, della cultura e della gastronomia.

I particolari

Tale itinerario sarà fruibile anche grazie alla presenza sulla guida cartacea e digitale in lingua francese “Visitez l’Italie” (www.visitezitalie.fr). La Camera rappresenterà l'ufficio turistico del Comune in Francia occupandosi di comunicazione e promozione. E' prevista, inoltre, la realizzazione di redazionali, articoli, documentazione pubblicitaria e di informazione che verranno condivisi attraverso i canali ufficiali della Camera di Commercio, che da più di vent’anni è radicata sul territorio d’Oltralpe, nonché pubblicazioni e spot sulle principali testate ed emittenti della Costa Azzurra. Il tutto con lo scopo di incentivare e soprattutto aiutare i turisti francesi nell'organizzazione di viaggi in Italia alla scoperta delle bellezze del Comune e del territorio. La Camera di Commercio, a partire dall’edizione scorsa, definisce inoltre alcune categorie speciali di destinazione, per assicurare una maggiore visibilità alle città aderenti e per sottolinearne i requisiti di eccellenza al pubblico francese.

Secondo gli studi, la capacità di spesa e le tendenze di acquisto della popolazione del Sud della Francia è elevata. La fascia di età dai 35 ai 70 anni, che possiede un più elevato valore d'acquisto, ricerca principalmente esperienze uniche di evasione, quiete e scoperta, itinerari insoliti e fuori dalle grandi città, che annoverino degustazioni, soggiorni green e proposte outodoor. La durata del viaggio medio varia dai 5 ai 15 giorni, si riduce per piccoli soggiorni sulle destinazioni di prossimità. La fascia d'età dai 25 ai 35 anni predilige la città e il divertimento. L’Italia e le grandi città d'arte sono le destinazioni predilette per una vacanza di pochi giorni con un budget non eccessivo. La nuova tendenza di questa categoria di clienti è tuttavia anche la ricerca di tutto ciò che è ‘instagrammabile’, per la quale possono essere realizzati itinerari ad hoc.

Il commento

Secondo l’assessore al Turismo e Commercio Giampiero Marcattili «la vicinanza geografica tra Italia e Francia consente di intraprendere un meccanismo di connessione importante. Con la convenzione avremo modo di partecipare anche ad alcuni eventi fieristici in cui continuare la promozione e coinvolgere altri Comuni del territorio con cui sono in corso altri progetti. L’adesione a “10 Comuni” ci dà la possibilità di interagire con altre amministrazioni che hanno già sposato il progetto da diverso tempo e ottenuto positivi riscontri».