Sì al bus di Santa Claus, stop per la Befana: ritocco al cartellone degli eventi dopo la stretta con le ultime normative anti Covid

PORTO SAN GIORGIO - Appuntamenti di fine anno e inizio 2022, annullata l’animazione in piazza e la Festa della Befana. Come da programma, oggi in piazza Matteotti Santa Claus Bus dalle 10 alle 19, per tutti i bambini che, accompagnati dagli animatori, potranno salire a bordo e conoscere Santa Claus.

Domani, alle 18 a teatro la casa editrice Zefiro presenterà il volume La prima goccia di Musa Darboe e Francesco Moglianesi. Interverranno gli autori, l’editore Carlo Pagliacci, Marco Marchetti (fattoria sociale Montepacini) e l’assessore Elisabetta Baldassarri.



In serata, alle 21.30, il coro polifonico NovArmonia diretto da Alessandro Buffone si esibirà nella chiesa di San Giorgio con preghiere, letture, musiche natalizie, l’esibizione dell’organista Riccardo Ricci e le meditazioni di monsignor Mario Lusek. Per effetto del Decreto legge Festività, l’attività di animazione prevista giovedì 30 per bambini in piazza Matteotti è annullata, così come la Festa della Befana del 6 gennaio.

Sabato 1° gennaio, alle 17, a teatro si terrà il Concerto di Capodanno con i Gospel Voices Family, in collaborazione con Tam. L’ingresso è di 5 euro, l’incasso sarà devoluto alla Croce Azzurra (info: 338.4321643). Domenica 2 gennaio alle 17.30, il Rock Christmas show della Diego Mercuri & The Wrecking Band (info e prenotazioni: 3924450125). Per l’accesso a teatro è obbligatorio il Super Green Pass e l’uso della mascherina Ffp2.

© RIPRODUZIONE RISERVATA