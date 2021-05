Si avvera il sogno di Emma: vince una borsa di studio e potrà ballare a Londra

PORTO SAN GIORGIO - Un’allieva della Nasco Danza di Porto San Giorgio è stata invitata dalla Wilkes Academy di Swindon, vicino Londra. Emma Marcotulli, 19 anni, di Civitanova Marche, ha superato l’audizione per la Wilkes Academy, una delle più prestigiose accademie inglesi per danza e musical. I direttori dell’accademia hanno offerto ad Emma una borsa di studio del 100% dopo averla vista nelle prove di danza classica, danza moderna, danza contemporanea, recitazione e canto.

Per la ragazza civitanovese si aprono le porte per un possibile trasferimento in Inghilterra, a settembre, per frequentare l’accademia. Il corso durerà tre anni e spalancherà alla ragazza le porte del professionismo. «È davvero una grandissima soddisfazione per noi insegnanti e per la nostra scuola» è il commento della direttrice di Nasco Danza Lola Fejzo, già prima ballerina del Teatro dell’Opera di Tirana, che ha preparato Emma insieme a Paolo Conti, ballerino professionista diplomato al Laine Theatre Arts di Londra. «Un motivo di orgoglio anche per il territorio fermano in un periodo così difficile per tutti» prosegue Lola Fejzo.

«Questo anno ci ha messo a dura prova ma noi non possiamo arrenderci, c’è in gioco il futuro dei nostri giovani allievi. Abbiamo bisogno di riaprire le porte della nostra scuola prima possibile per continuare a realizzare i loro sogni». La scuola di danza si prepara al ritorno in sala con lo stage estivo “Porto San Giorgio in Danza” e con la competizione online “World Contest Crystal of Dance”, eventi che si terranno dal 13 al 17 luglio con maestri di fama internazionale e con in palio numerose borse di studio per prestigiose accademie nazionali ed internazionali. Sono inoltre aperte le iscrizioni alle audizioni per i corsi pre-professionali da 9 anni e avviamento professionale da 11 anni.

