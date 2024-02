Pompiere supereroe, si traveste da spiderman e si cala dal balcone dell'ospedale Murri di Fermo. Che sorpresa per i piccoli ricoverati in Pediatria

FERMO - Carnevale anche per i bambini dell'ospedale, Spiderman per i piccoli della pediatria. I vigili del fuoco sono arrivati al Murri per donare un sorriso ai bambini del reparto pediatrico. Un pompiere, vestito da Spiderman, si è calato dal balcone per fare una sorpresa ai ricoverati che lo hanno accolto ammirati.

L'iniziativa

Matteo Monterosso, comandante dei Vigili del fuoco di Fermo ha spiegato l'iniziativa che «è partita dal nostro personale, avevamo questa volontà, abbiamo contattato la dirigenza dell'ospedale che ha accolto subito l'idea.

Ci sono stati degli sponsor e una sottoscrizione da parte del personale per la raccolta fondi servita all'acquisto dei doni consegnati oggi ai bambini. Questa è un'iniziativa importante che serve a ricordare a tutti quanti che tutte le istituzioni hanno al centro il cittadino in tutte le sue forme, dagli adulti ai bambini. La volontà era un po' quella di far incontrare ai bambini i supereroi e ricordarci che anche i bambini ricoverati, in realtà sono dei supereroi».

Il ringraziamento del direttore Grinta

Presente anche il direttore di Ast Fermo, Roberto Grinta che ha voluto ringraziare i Vigili del fuoco della provincia, il Comandante e tutti i suoi collaboratori: «Quella di oggi è una giornata che chiude il Carnevale ed è importante la loro presenza qua e l'incontro con i bambini che sono ricoverati in pediatria. È stata una bella iniziativa per mostrare la vicinanza delle istituzioni ai bambini. L'unità operativa di pediatria sta vivendo un momento importante, abbiamo fatto un concorso, sono arrivate circa 26 domande, quindi arriveranno dei pediatri che daranno ossigeno e vitalità al reparto». Consegnati giocattoli e dolci per tutti, come ha spiegato la primaria del reparto, la dottoressa Giovanna Di Corcia: «Siamo felicissimi di aver ospitato i pompieri che ci hanno omaggiato di questa visita e siamo stati felicissimi di accoglierli. Dare un sorriso ad un bambino ricoverato, soprattutto nel giorno di Carnevale, era per noi doveroso quindi abbiamo accettato di buon grado questa iniziativa e l'idea di far scendere Spiderman dal terrazzo è stata veramente geniale».