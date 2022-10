PETRITOLI - Humanity Music Festival, la rassegna dedicata a Lucio Dalla selezionerà otto band musicali. Il concorso, lanciato a Petritoli, è stato ideato da Ricky Portera e Paola Pieragostini. La presentazione, che si è tenuta al teatro dell’Iride di Petritoli, coordinata dalla giornalista Emanuela Astolfi, si è aperta sulle note del celebre cantautore Lucio Dalla.

Sul palco era presente anche il cugino Daniele Caracchi. Le band si esibiranno prima con una cover di Dalla spiegandone la scelta e in seguito con un loro brano inedito. Il bando si chiude il 28 novembre, il 2 dicembre verranno comunicate quali saranno le band semifinaliste che andranno il 9 dicembre al teatro La Perla di Montegranaro e il 10 dicembre a teatro Sanzio di Urbino dove il concorso si concluderà con la band vincitrice del premio di cinquemila euro. La rassegna umanistica Humanity Music Festival organizza un concorso per band in omaggio all’arte di musica e parole di Lucio Dalla in occasione del decimo anniversario della sua morte.

La rassegna è promossa dall’associazione culturale La Decima, presieduta dalla giornalista Paola Pieragostini, divenuta la biografa di Ricky Portera (chitarrista di Dalla) che è direttore artistico della rassegna.

Come spiegato dalla Pieragostini, gli introiti verranno devoluti per l’associazione Amelia che si occupa anche di tossicodipendenza. Paola Pieragostini ha spiegato il senso della rassegna: «Il concorso nasce in seno all’associazione La Decima che ha come principio fondamentale la promozione di occasioni d’incontro che partano da una nuova concezione dell’umanesimo dell’arte e la riscoperta dell’essere umano. Così abbiamo pensato ad una rassegna che unisca parole e musica che non poteva che concretizzarsi in un concorso per band dedicato a Lucio Dalla».

L’idea della rassegna, è nata durante la redazione della biografia del musicista, dal quale è emersa l’esigenza di scovare messaggi di spessore nella musica odierna. «Bisogna portare avanti un messaggio -ha fatto notare Ricky Portera- la musica italiana manca di spessore e ha l’esigenza di ritrovare l’emotività data dalle parole e dai messaggi che possono aprire nuovi mondi. Bisogna aprire il cuore alle persone. Vogliamo riportare a galla quello che ha fatto crescere noi. Il primo omaggio non poteva che essere a Lucio. Ho lavorato al suo fianco per 33 anni. La rassegna si rivolge a band che devono aprirsi un varco per trasmettere il loro messaggio».