Musica in filodiffusione in centro per l'80° compleanno di Lucio Dalla. Mostra fotografica celebra il suo legame con Pesaro

PESARO - La musica di Lucio Dalla risuonerà oggi nel centro di Pesaro, per celbrare quello che sarebbe stato il suo 80° compleanno. L'annuncio è stato dato dal vicesindaco e assessore alla cultura Daniele Vimini, che nel suo post su Facebook ha allegato una fotografia che ritrae il grande muscista sulla spiaggia di Pesaro nel 1966. Una delle immagini della mostra che si inaugura oggi a Napoli. E che, una volta a Pesaro, racconterà anche del legame di Lucio Dalla con Urbino e il territorio.

"Buon Compleanno Lucio [❤️] - si legge nel post di Vimini - Lucio Dalla nel 1966 in spiaggia a Pesaro.

In suo ricordo oggi per le vie del centro di Pesaro risuoneranno le sue canzoni in filodiffusione e a fine giugno arriverà la grande mostra a lui dedicata che inaugura proprio oggi a Napoli.

A Pesaro la mostra racconterà anche una grande storia, quella del legame di Dalla al nostro territorio, a partire da Urbino e agli artisti e agli amici che qua ha incontrato.

La mostra evento sarà un grande viatico per Pesaro 2024 e porterà con sé tanta musica".