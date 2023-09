PEDASO - Si è finto impiegato di Poste Italiane, assicurando alla vittima che avrebbe dovuto ricevere un assegno dall’Inps. Invece alla fine gli ha sfilato 850 divisi in tre distinti bonifici, fingendo si trattasse di pratiche per vedersi accreditata la somma spettante. È stato denunciato per truffa dai carabinieri della stazione di Pedaso un cittadino napoletano di 51 anni.

L’uomo, pregiudicato, dovrà rispondere ora all’autorità giudiziaria territorialmente competente. I militari, acquisita la denuncia, hanno iniziato ad analizzare la documentazione bancaria ed i tabulati telefonici. Come spesso accade in casi del genere, rimangono tracce individuabili dell’attività truffaldina e dopo aver incrociato i dati a disposizione, le forze dell’ordine hanno puntato verso la Campania e identificato il responsabile del raggiro. Il 51enne, a maggio, l aveva contattato telefonicamente la parte offesa fingendosi un dipendente delle Poste Italiane. Lo ha convinto che gli spettassero delle somme da parte dell’Inps e mostrandosi molto disponibile gli ha indicato l’iter da attivare per incamerare l’assegno.

Cosa è successo

Superfluo dire che non vi fosse nessun credito a carico della vittima che però si è lasciata irretire ed ha seguito minuziosamente le istruzioni. Così con una serie di artifici, il truffatore ha indotto la sua “preda” ad effettuare tre bonifici per un importo complessivo di 850 euro, che venivano accreditati su una PostePay intestata a lui. L’autorità giudiziaria è stata informata dalla stazione di Pedaso, che procederà nelle attività investigative. L’Arma dei Carabinieri torna a raccomandare alcuni consigli.

È sempre meglio diffidare da acquisti molto convenienti e facili guadagni. Spesso si tratta di truffe o di merce rubata. No anche alle lotterie non autorizzate e all’acquisto di prodotti miracolosi od oggetti presentati come pezzi d’arte o di antiquariato di provenienza incerta. Mai, infine, accettare in pagamento assegni bancari da sconosciuti. Purtroppo spesso le truffe sono come quelle di Pedaso: le vittime dei raggiri pensano di ricevere dei soldi (ad esempio per la vendita di un oggetto sulle piattaforme social) e invece effettuno un bonifico a favore derl truffatore. Se non si ha dimestichezza con queste operazioni è meglio soprassedere.