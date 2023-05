PEDASO - Maxi furto di sigarette e gratta e vinci: ladro arrestato in flagranza, è caccia al complice. Blitz dei carabinieri a Pedaso, recuperata la refurtiva. Nel corso di un’operazione finalizzata alla prevenzione dei reati predatori, intorno alle 4.30 di ieri mattina, i militari del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri di Fermo hanno intercettato e arrestato un egiziano classe 1996, pregiudicato e proveniente dalla provincia di Ravenna.

Il furto



Il giovane era in trasferta nel territorio di Fermo con l’obiettivo di commettere furti, agendo in collaborazione con un complice. I due malviventi hanno assaltato una tabaccheria a Pedaso, in via della Repubblica, dove i ladri dopo aver divelto il distributore automatico di tabacchi hanno asportato numerose stecche di sigarette nonché “gratta e vinci” e altri articoli, causando notevoli danni al titolare dell’esercizio commerciale per un valore complessivo di circa 25mila euro. Fortunatamente, grazie all’intervento tempestivo dei Carabinieri, allertati dal proprietario dell’esercizio (il quale aveva ricevuto l’alert dal sistema antiintrusione installato) i due sono stati subito intercettati.

Inseguimento a piedi

Ne è scaturito un inseguimento a piedi che si è concluso con l’arresto in flagranza di uno dei due ed il recupero della refurtiva. Purtroppo il complice è riuscito a fuggire durante l’intervento, ma sono attualmente in corso le ricerche per individuarlo. Nel frattempo, l’arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del Comando Provinciale dei Carabinieri di Fermo in attesa del rito per direttissima, disposto dall’autorità giudiziaria competente.

L’episodio sottolinea la presenza costante sul territorio dell’Arma dei Carabinieri. Grazie alla prontezza e professionalità nonché alla preziosa collaborazione in questo caso della parte offesa, è stato possibile intercettare e arrestare il malvivente che avrebbe di certo rappresentato una minaccia per la sicurezza e il benessere della comunità locale. La collaborazione tra le forze dell’ordine e la cittadinanza è fondamentale per contrastare efficacemente l’attività dei criminali e costruire una comunità più sicura e tranquilla.