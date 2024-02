PEDASO - I carabinieri hanno denunciato un uomo di 46 anni, originario di Foggia, già noto alle forze dell'ordine. I militari, nell'ambito di un controllo effettuato in via Leopardi, hanno proceduto alla perquisizione dell'uomo, sulla cui persona hanno rinvenuto un coltello a serramanico di 21 centimetri. Il coltello è stato sequestrato e il caso segnalato in Procura a Fermo.