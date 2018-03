Va in escandescenze in Comune, ufficio anagrafe nel caos

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT'ELPIDIO - Ufficio anagrafe nel caos quando un cinquantaseienne ha cominciato a dare in escandescenze per qualcosa che non gli quadrava nella certificazione. Un diverbio con l’impiegata comunale stava per trasformarsi in qualcosa di serio e qualcuno preoccupato ha fatto partire la segnalazione alle forze dell’ordine. Immediato è stato l’intervento degli agenti della Polizia Municipale, sul posto anche la pattuglia dei Carabinieri, ma l’uomo era agitatissimo, difficile farlo ragionare e riportarlo alla calma. Non voleva sentire ragioni. Le divise ce l’hanno messa tutta, finché il cinquantaseienne, vistosi messo alle strette, se n’è andato sbattendo violentemente la porta. Un’azione fatta con una tale intensità che la porta a vetro del piano terra si è infranta. L’uomo è stato denunciato per aver danneggiato un bene pubblico, sarà chiamato a pagare i danni.