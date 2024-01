PORTO SAN GIORGIO Consiglio comunale lampo, lunedì sera, con tre punti all'ordine del giorno. Pubblica assise convocata d'urgenza per l'approvazione che serviva all'Ast al fine d'iniziare i lavori per la piscina per disabili all'ex ospedale. Primo punto all'ordine del giorno, la risposta all'interrogazione dell'opposizione in merito al progetto del lungomare e allo spostamento delle tamerici. Interrogazione con la quale l'opposizione ha chiesto rassicurazioni in merito al trasferimento delle piante. Con una seconda interrogazione ha invece chiesto all'amministrazione di avvedersi sull'intervento da effettuare sul filare, alla luce della lettera della Regione.

La posizione

«In merito al progetto sul lungomare - ha rimarcato il sindaco Valerio Vesprini - ho già precisato che non vi sarebbe stato alcun abbattimento ma uno spostamento degli esemplari: il numero esatto da spostare si potrà sapere solo in corso d'opera e riguarderà gli esemplari con buona probabilità di attecchimento. È intenzione dell'amministrazione andare avanti con il progetto. La Regione farà le sue verifiche in merito alle richieste del Comitato». Da parte dell'assise c'è stato poi il voto unanime per l'approvazione del progetto di ampliamento relativo all'ex ospedale di via Leonardo Da Vinci, con la cessione gratuita di una porzione dell'area: si tratta , come spiegato dall'assessore al Patrimonio, Fabio Senzacqua, di una richiesta pervenuta dall'Ast «in base alla legge regionale del ‘96, secondo la quale tutte le strutture comunali passavano alla proprietà Usl, oggi Ast. Una particella di quell'area era rimasta fuori. Approviamo il passaggio di proprietà con l'acquisizione di questa particella, essendo in partenza i lavori con i fondi del Pnrr, finalizzati appunto alla realizzazione della piscina riabilitativa, con gli ambulatori a fianco».

La fase

«Il progetto - ha ribadito - è in approvazione, c'è già quello esecutivo, pronto per essere appaltato: verrà presentato alla maggioranza e lo vedremo con la minoranza». L’ex sindaco Nicola Loira ha fatto notare che sarebbe opportuno che la piscina, oltre ad essere riabilitativa, potesse accogliere anche i bambini. Approvato poi all'unanimità il bilancio preventivo della Ciip, con gli indirizzi per il 2024, presentato dal sindaco che prima ha voluto ricordare Pino Alati, «figura che ha fatto molto per il territorio». Nella relazione programmatica, sono stati elencati i lavori previsti nello stesso Comune e lo stato dei lavori: il primo è l'intervento in fase di progetto esecutivo alla condotta di distribuzione in via Oberdan, viale Vittoria, via Nazario Sauro, via Properzi e via Michelangelo per un importo di 439mila euro. Secondo intervento, la sostituzione del collettore fognario in via Collina per un milione di euro con la realizzazione del tratto fognario nel centro religioso per 486.600 mila euro. Quindi potenziamento della rete fognaria di via Solferino, via D'Annunzio e via Petrarca con la realizzazione delle scolmature per 460mila euro (lavori appaltati e in corso di esecuzione) e spostamento del collettore fognario con messa in sicurezza lungo gli arenili per 706mila euro (lavori appaltati e in corso di esecuzione). Infine il rifacimento della condotta idrica in via dei Giochi Olimpici per 76mila euro.