Cori da stadio, autografi e selfie â€‹per la visita di Zanetti nel Fermano

MONTEGRANARO - Cori da stadio, autografi, selfie e racconti. Un condensato di emozioni quello vissuto da tutti i tifosi nerazzurri intervenuti all’evento “A cena con Zanetti”. Roberto Luciani e Rosario Capponi del circolo Inter veregrense, assistiti da Fausto Maroni del club di Porto San Giorgio, spalleggiati da Luca Magnamassa ed Emanuele Trementozzi: tali nomi hanno rappresentato il volano organizzativo della visita nel Fermano dell’ex capitano dell’F.C. Internazionale. Al loro fianco Paolo Balestrieri di Radio Linea.La prima tappa con Zanetti ospite dell’hotel Horizon di Montegranaro, struttura dove l’argentino ha incontrato le istituzioni locali e gli sponsor che sosterranno il campus per giovani calciatori che prenderà vita allo stadio ‘La Croce’ dal 18 al 23 giugno. Attività etichettate nel segno degli istruttori “Leoni di Potrero”, centro di formazione dello stesso Zanetti gestito in tandem con un altro pilastro dell Inter sotto la gestione del presidente Massimo Moratti, vale a dire il mediano Esteban Cambiasso.«Non è la prima volta che vengo da queste parti hadetto il campione - e ogni volta mi trovo sempre benissimo. La gente è ospitale e affettuosa, la cucina è di livello. Ho avuto persino modo di constatare la bontà qualitativa dell’artigianato calzaturiero, fiore all’occhiello di queste zone. È un peccato visitare tali posti in modalità toccata e fuga, non potendomeli cioè godere fino in fondo. Mi piacerebbe tornare con la famiglia». Alle 20 partenza alla volta del ristorante Villa Sofia di Monte San Pietrangeli, dove ad attenderlo c’erano ben 425 commensali. Applausi a scena aperta al suo arrivo, con Zanetti ben disposto a posare in foto con tutti i ragazzini già iscritti al camp.