Mette in vendita i cerchioni ma gli sfilano mille euro al bancomat: presi i truffatori

MONTEGRANARO - Mette in vendita online i cerchioni, ma quelli che si fanno passare per compratori lo alleggeriscono di mille euro guidandolo ad operazioni truffaldine allo spotrello Postamat. I carabinieri di Montegranaro hanno denunciato due persone, di 34 e 19 anni, per il reato di truffa in concorso.

La vittima del raggiro è stata un 34enne, residente a Torre San Patrizio, che aveva pubblicato su una piattaforma online l’inserzione per la vendita di quattro cerchi in lega della sua auto. Nei giorni successivi l’uomo era stato contattato telefonicamente da un soggetto che si era mostrato interessato all’acquisto. Il 34enne era stato convinto dall’interlocutore a recarsi presso lo sportello Postamat più vicino dove, a detta del truffatore, gli sarebbe stata accreditata la somma di circa 1.000 euro. La vittima, però, dietro indicazioni telefoniche dell’interlocutore che lo seguiva passo dopo passo, aveva compiuto quattro operazioni, nella convinzione che così facendo stesse accreditando le somme sul suo conto corrente. Al contrario, infatti, era stato lui ad accreditare 962 euro su due distinte carte postepay riconducibili ai truffatori. I carabinieri hanno avviato le indagini e, dall’analisi della documentazione bancaria e dei tabulati telefonici, sono riusciti a risalire ai due truffatori. Si tratta di un 33enne palermitano e di un 19enne residente in provincia di Venezia.