Truffa del Postamat: gli soffiano mille euro

MONTEGRANARO - Mette in vendita online i cerchioni, ma quelli che si fanno passare per compratori lo alleggeriscono di mille euro guidandolo ad operazioni truffaldine allo spotrello Postamat. I carabinieri di Montegranaro hanno denunciato due persone, di 34 e 19 anni, per il reato di truffa in concorso.