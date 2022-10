«Siamo qui per il carico», i finti corrieri fuggono con i pacchi di vestiti: arrestati

MACERATA - Finti corrieri rubano un carico di vestiti in un'azienda di Macerata, ma sono scoperti dalla Polizia nei pressi di Cassino.

Gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Cassino avuta notizia di un furto perpetrato con un furgone Citroen Jumper in provincia di Macerata procedevano, al controllo di un analogo mezzo all'uscita del casello di Cassino. Nel vano carico erano presenti numerosi pacchi sigillati privi di documentazione di trasporto e di cui le due persone a bordo non riuscivano a giustificare la provenienza. Gli agenti pertanto procedevano ad ulteriori accertamenti in considerazione anche del fatto che gli stessi annoveravano precedenti di polizia. I fermati erano proprio coloro che nella mattinata si erano presentati presso una ditta di abbigliamento riferendo di essere dei corrieri per il ritiro della merce tergiversando all'inizio sul possesso di documentazione idonea e fuggendo con buona parte di merce caricata allorquando le richieste dei documenti si erano fatte più pressanti. I due sono stati tratti in arresto. La merce è stata restituita agli aventi diritto.