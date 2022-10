Tolentino, picchiato e rapinato mentre beve alla fontanella: aggressore incastrato dal cellulare rubato

TOLENTINO - Aggredito e derubato mentre beve alla fontanella: il rapinatore trovato e denunciato dai carabinieri di Tolentino grazie all'analisi del traffico del cellulare rubato e delle immagini di videosorveglianza.

I fatti risalgono al 28 giugno scorso, quando a Tolentino, intorno alle 23, un cittadino che passeggiava per le vie del centro si è avvicinato ad una fontanella per bere. Qui incntrava uno sconosciuto che, con una scusa banale, ha attaccato discorso. Ma poi, imrovvisamente ha strappato il borsello che il tolentinate portava a tracolla, colpendolo sulla spalla e sulla nuca per assicurarsi rapidamente il possesso della refurtiva, per poi allontanarsi repentinamente con la propria auto. Resosi conto che all’interno del borsello c'era anche il cellulare, la vittima ha chiesto ausilio ad alcune passanti che gli hanno prestato il telefono per chiamare i carabinieri. Le successive indagini, condotte attraverso metodi tradizionali, sommarie informazioni e analisi della videosorveglianza del comune, oltre che con i tabulati del telefono sottratto, hanno fatto convergere i sospetti su un uomo con precedenti specifici. Il Pubblico Ministero titolare delle indagini ha così emesso un decreto di perquisizione. Ed i carabinieri hanno ritrovato, presso l’abitazione dell’uomo, la borsa, il portafoglio, il portamonete e il telefono cellulare, posti sotto sequestro.