Tragedia a Cervia, Baldovino Botticelli di Montegranaro trovato morto in piscina durante una vacanza con moglie e figlioletta

MONTEGRANARO - Una nuova tragedia a Montegranaro dove domani (8 settembre) si terranno i funerali di Geremia Medori, morto a 61 anni pochi giorni dopo la sorella. Ha perso la vita anche Baldovino Botticelli, 43 anni: sembra che la morte sia dovuto ad annegamento.

La presunta dinamica

Si trovava con la famiglia in piscina, in una struttura ricettiva a Cervia, in provincia di Ravenna, insieme alla moglie e alla sua bimba di 7 anni. Sembra che possa aver ingoiato acqua, perdendo i sensi. La tragedia poco dopo aver aiutato la bambina a uscire dall’acqua. Gli altri famigliari sono stati chiamati a Cervia. Baldovino era figlio di Livio Botticelli, amministratore locale scomparso alcuni anni fa, e fratello di Boris, morto in un incidente con la moto.