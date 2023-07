Bambino di due anni muore annegato nella piscina di casa. Il corpicino è stato trovato dalla nonna. Salvo il fratellino

TAURISANO - Tragedia in Salento, dove un bimbo di 2 anni e mezzo è morto annegato nella piscina montabile di una villetta di Contrada Ucceri a Taurisano. Sul posto la polizia e i sanitari del 118, che, nonostante tutti i loro sforzi, non sono riusciti a rianimare il piccolo, presumibilmente annegato. Il piccolo era in compagnia del fratellino.

Il bimbo pare sia sfuggito al controllo degli adulti

Ancora da ricostruire la dinamica dell'accaduto, ma sembrerebbe che il bimbo, tra le 20 e le 21, sia sfuggito al controllo degli adulti finendo nella vasca collocata nel giardino della casa. Pare che il corpicino privo di vita sia stato trovato dalla nonna. Il piccolo, tra l’altro, si trovava in compagnia del fratello - a quanto pare gemello, secondo quanto riferito da Lapresse – che è scampato alla tragedia. Solo due giorni fa una tragedia simile, con un altro bimbo della stessa età morto annegato in piscina, stavolte alle porte di Vicenza.