Sesso con un minorenne, anziano arrestato dai carabinieri dopo la condanna a 6 anni

MONTEGRANARO - Serie di controlli dei carabinieri. Fra questi il blitz a Montegranaro, dove i militari dell'Arma hanno rintracciato e quindi arrestato un uomo di 67 anni, della provincia di Fermo, già noto alle cronache giudiziarie.

Sull’uomo pendeva un ordine di carcerazione per scontare una pena definitiva di sei anni di reclusione, per reati di atti sessuali su minorenne. L’uomo è stato rintracciato dopo osservazioni mirate e quindi è stato arrestato e, dopo le formalità di rito, è stato condotto in carcere a Fermo, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Anche i militari di Petritoli hanno contribuito al servizio, denunciando un ventisettenne di origini albanesi, già noto alle forze dell’ordine. La denuncia perché, nonostante risultasse custode di un veicolo sottoposto a fermo amministrativo, dopo una confisca, lo ha messo in vendita, incorrendo nel falso ideologico, violazione di sigilli, sottrazione e danneggiamento di cose sottoposte a sequestro e violazione colposa di doveri di custodi di beni sottoposti a sequestro. Per lui è quindi scattata la denuncia in stato di libertà.

