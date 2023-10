MONTEGRANARO - Nuovi casi di maltrattamenti in famiglia nel Fermano. I due ultimi denunciati, rispettivamente dalla moglie e dai genitori, sono due residenti a Montegranaro. Sono arrivate a conclusione le indagini condotte dai carabinieri della locale stazione, dopo aver registrato le denunce sporte dalle vittime.

I particolari

Nel primo caso, deferito un 42enne, marito e convivente di una donna che ha presentato una denuncia, segnalando di essere tormentata ormai da mesi da continui atteggiamenti minacciosi, che le hanno provocato un crescente stato d’ansia. La moglie, fino ad oggi, non aveva mai chiesto assistenza medica, né allertato le forze dell’ordine. Evidentemente le condotte reiterate del marito ed uno strato di frustrazione ed angoscia via via in aumento l’hanno convinta a farsi aiutare. Sempre in territorio montegranarese, i militari sono stati chiamati ad intervenire nei confronti di un giovanissimo di appena 18 anni. Il ragazzo è accusato di aver maltrattato e minacciato a più riprese i genitori. Le condotte violente sarebbero partite, secondo i denuncianti, sin dal giugno dell’anno scorso. Una serie di episodi, culminati di recente con una violenta lite, nel corso della quale i figlio avrebbe addirittura minacciato di morte uno dei genitori, brandendo un coltello da cucina e cercando armi nei cassetti.

Il periodo

Per oltre un anno i coniugi hanno sopportato, certamente combattuti di fronte all’opzione di denunciare alle forze dell’ordine uno stretto familiare. Ma evidentemente, di fronte ad una situazione ormai degenerata, hanno preso la sofferta scelta di denunciarlo. I carabinieri hanno sequestrato a titolo cautelativo alcune armi e munizioni che il padre deteneva legalmente in casa.