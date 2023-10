Maltrattamenti in famiglia, nel fermano torna l'allarme: due denunce nelle ultime ore

FERMO I Carabinieri di Fermo, nei giorni scorsi, hanno denunciato un 42enne che dovrà rispondere del reato di maltrattamenti in famiglia. A denunciarlo la stessa compagna che ha raccontato mesi di vessazioni e atteggiamenti minacciosi.

LEGGI ANCHE: Minacce di morte e maltrattamenti a Macerata, lei è irreperibile da 4 anni ma si presenta in Tribunale. E il caso viene riaperto

Un problema comune ma diverso

Nello stesso comune, un'altra famiglia ha fatto segnalazione riguardo a maltrattamenti in famiglia e minacce aggravate da parte del figlio convivente, un giovane di 18 anni. I denuncianti hanno riferito che da giugno dello scorso anno subivano ripetuti comportamenti aggressivi e minacce da parte del figlio, culminati in una violenta lite in cui il giovane ha minacciato di morte uno dei genitori, brandendo anche un coltello da cucina e cercando armi nei cassetti.