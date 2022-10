MONTEGRANARO - Il gruppo Avanti Montegranaro torna sul caso delle multe con l’autovelox sul quale aveva risposto in Consiglio, come abbiamo riportato nei giorni scorsi, il sindaco Endrio Ubaldi. Il consigliere d’opposizione Aronne Perugini, che aveva presentato un’interrogazione, ricorda che il Comune ha effettuato 40 appostamenti.

Le cifre



Nel mirino via Fermana sud, via Veregrense e via Elpidiense Sud, con 1.249 verbali, 73.788,19 euro già incassati, per un totale di infrazioni contestate per 143.860,19 euro. «Un cittadino su 10 - dice ora il gruppo - si è trovato nella situazione di vedersi recapitata una sanzione per il superamento limitato della velocità di 50 km/h. Tutto questo ha l’unico scopo di far cassa, e lo fa sulle spalle delle famiglie già gravate dall’attuale situazione economica. Questa l’unica ragione che noi del gruppo Avanti Montegranaro ravvisiamo dietro a tale scelta, e non una generica volontà di educare i cittadini al rispetto delle norme della strada. Sicuramente la sicurezza stradale è importante e responsabilizzare i cittadini al rispetto può essere fatto in molti modi». Fra questi, ci si chiede perché non si destinino gli incassi all’introduzione di corsi di educazione stradale nelle scuole?



Il futuro



L’opposizione rimarca che i problemi continueranno, visto che la previsione «di bilancio per il 2022 è di incassare oltre 200mila euro con l’autovelox». Nei giorni scorsi Ubaldi aveva parlato di controlli «avvenuti per volontà della giunta guidata dall’allora sindaco Eliana Mancini, snocciolando lui stesso i dati sulle multe e rimarcando che si tratta di un servizio essenziale al fine di educare quegli automobilisti che, ad esempio a Torrione, procedono a 106 km/h su una strada dove è previsto un limite di 50 km/h».