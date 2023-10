Pullman si sfrena a Montegiorgio e vola in un campo: per fortuna era vuoto

MONTEGIORGIO - Allarme stamattina per un pullman, per fortuna vuoto, che si è sfrenato ed è finito in un campo. Il mezzo era parcheggiato e, all’improvviso, ha iniziato ad arretrare lentamente e poi schiantarsi nel campo sottostante. Sul posto i vigili del fuoco per riportarlo nella sede stradale. Chiamati anche i proprietari del mezzo, da verificare come mai possa essersi sfrenato senza che ci fosse nessuno a bordo. Allertati anche i carabinieri.