Scatta il blitz dei ladri nello studio dell'ex sindaco e consigliere regionale

MONTE URANO - Raffica di furti nel centro calzaturiero. Colpito anche lo studio di consulenza aziendale Gamma Partners dell’ex sindaco e consigliere regionale Francesco Giacinti.

A un centinaio di metri di distanza dai raid sono stati anche segnalati ripetuti problemi di ordine pubblico. Nel primo pomeriggio di venerdì le forze dell’ordine hanno ricevuto alcune segnalazioni di incursioni di ladri in appartamenti e garage, in particolare nella zona di piazza Dalla Chiesa, nei pressi della scuola elementare. Dalle prime ricostruzioni sembra che alcuni ladruncoli abbiano visitato, e tentato di visitare, delle palazzine dell’area circostante, portando via oggetti di poco conto come scarpe e altri beni. Tra questi, è stato rubato anche un computer portatile dalla sede dallo studio commerciale Gamma Partners che vede Francesco Giacinti, ex sindaco di Monte Urano e consigliere regionale della passata legislatura, tra i soci. Al momento non sono stati rilevati altri oggetti mancanti né danni alla struttura. Da un garage sono sparite alcune paia di scarpe, così come altre attrezzature sono state prelevate da uno studio di consulenza medica. Il raid dei ladri è un altro fatto che si aggiunge alle serate movimentate descritte da Simone Andrenacci del Caffè La Piazza, attività distante un centinaio di metri da piazza Dalla Chiesa, in un post su Facebook. Da due mesi Simone si trova costretto ad assistere e a gestire delle situazioni poco piacevoli a causa della saltuaria presenza di un giovane attaccabrighe. «Sono due mesi che puntualmente ci troviamo a chiamare i carabinieri ogni giorno e troviamo sempre la stessa risposta: «Non possiamo fare nulla a meno che non siamo qui presenti». Simone chiede la solidarietà della comunità per cercare di aiutare questo ragazzo.

