Malore in un campo, ragazza di 25 anni trasportata a Torrette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTE SAN PIETRANGELI - Paura a Monte San Pietrangeli per una ragazza di 25 anni che ha accusato un malore mentre si trovava in un campo. L’allarme è scattato subito e sul posto sono arrivati una ambulanza della Croce Verde di Torre San Patrizio con un’automedica del 118. L’ipotesi fatta dai sanitari è che la giovane sia stata colpita da un arresto cardiaco. La ragazza è stata quindi rianimata con un intervento miracoloso da parte dei sanitari che dopo le prime cure sul posto hanno deciso di allertare re l’eliambulanza del 118 regionale che in pochi minuti è atterrata per caricare la ragazza e trasportarla a Torrette dove è stata presa i cura dai sanitari dorici.