Rapina a Lido Tre Archi: arresti domiciliari per due giovani tunisini

FERMO - La Squadra Mobile ha dato esecuzione alle misure cautelari degli arresti domiciliari a carico di due persone coinvolte in una rapina. Lo scorso 10 ottobre un ragazzo pakistano era stato aggredito a Lido Tre Archi da un gruppo di nordafricani e derubato di 50 euro. Dalle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza era emerso che ad aggredire il giovane erano state almeno sei persone e in breve cinque di loro erano state individuate e denunciate. Ora per due scattano anche gli arresti domiciliari come aggravio della pena iniziale. Si tratta di due tunisini di 23 e 25 anni.