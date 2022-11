PORTO SAN GIORGIO - Domenica prossima torna la Fiera d’autunno. Attesi più di 200 stand per una delle fiere più gettonate del territorio. Per l’assessore al Commercio Giampiero Marcattili «farà da vetrina al Natale». Le auto del Campe stazioneranno su viale Buozzi, mentre i prodotti a chilometro zero delle aziende della Coldiretti si troveranno su viale Don Minzoni. In campo anche l’arte con la prima edizione autunnale di Vie di fuga, la pittura dei ragazzi del Liceo artistico ed i ritratti di Gianni Ciccola.

APPROFONDIMENTI LA SANITA' Pochi medici e infermieri a Fermo, l'Area vasta ora si attrezza: «Copertura del turnover per tutto il 2023»



Gli orari

La spunta sarà alle 7 presso l’ufficio commercio. Servizio bus navetta attivo, dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 19.30. Ad illustrare il programma della giornata, ieri mattina, c’era il sindaco Valerio Vesprini: «È una fiera importante, i meriti - ha detto - vanno riconosciuti a Catia Ciabattoni che ha avuto questa buona idea per finanziare il programma natalizio. Un evento importante in un periodo difficile per il commercio ma che ci permette di promuovere la stagione invernale e il tema sul quale abbiamo deciso di incentrare il Natale. La collaborazione fra le associazioni andrà sicuramente ad arricchire la fiera».

Marcattili, pur riconoscendo i meriti su un’iniziativa consolidata, ha precisato: «Non è che senza la fiera non riusciremmo a finanziare il Natale. Di sicuro sarà il momento giusto per promuovere la città. Anche quest’anno siamo in linea con il trend delle stagioni passate come presenze. Non abbiamo ancora chiuso il cerchio, i dati ufficiali li avremo solo quella mattina ma pensiamo di stare sopra alle 200 presenze. Molto dipenderà dal meteo». Sulla questione dei canoni, ha ribadito: «Non sono aumentati, è solo cambiato il metodo di calcolo che ha avvantaggiato qualcuno e svantaggiato qualcun altro. Ci siamo accorti di questo cambiamento e ci impegniamo a rivedere i prossimi canoni demaniali di questa fiera per le prossime edizioni».

Tante le associazioni in campo, ci saranno la Croce Azzurra, la Protezione civile, l’Avis. «Il mercatino anche su viale Don Minzoni completerà la fiera - ha aggiunto Marcattili -: è anche un modo per coinvolgere la parte nord della città. Quest’idea ci è venuta 10 anni fa e l’abbiamo chiamata contro fiera, intesa come allungamento degli stand degli ambulanti della Coldiretti che non competono con chi paga il canone. È stata una mossa vincente». Sia Campe che Coldiretti saranno presenti anche alla fiera del patrono.



I mezzi

«Ci saremo con i nostri veicoli, dai 30 alle 40 auto ma molto dipenderà dalle condizioni meteo - ha spiegato Mauria Agolini del Campe -: siamo stati contenti dell’invito del Comune. Speriamo in una partecipazione il più ampia possibile e non puntiamo solo sull’esposizione statica, quest’anno proponiamo un concorso per bambini che i svolgerà la mattina, a tutti verranno regalati stickers in 3D e il disegno d’auto più bello vincerà un album da colorare a tema». Non mancherà la Coldiretti, con 15 espositori: «Si tratta di aziende con prodotti a chilometro zero - ha ricordato Luca Pulcini - con la frutta dalla Valdaso, le verdure, la carne e gli insaccati provenienti dal nostro territorio. Daremo spazio a una raccolta firme contro i cibi sintetici».