Sorpreso mentre compra la cocaina: lui segnalato, giovane pusher marocchino denunciato

FERMO - Senza soste la lotta contro il dilagante fenomeno dell'uso e smercio di sostanze stupefacenti nel territorio di competenza, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Fermo ha messo in atto un'operazione straordinaria e finalizzata a contrastare in maniera efficace questa piaga sociale.

Nel corso del servizio straordinario, i militari della locale Stazione Carabinieri di Sant'Elpidio a Mare hanno ottenuto risultati significativi nella repressione dell'attività illecita legata agli stupefacenti. In particolare a Sant'Elpidio a Mare durante il mirato servizio i militari della locale Stazione hanno intercettato e deferito all'Autorità Giudiziaria un cittadino marocchino di 26 anni, già noto alle forze dell'ordine.

Il soggetto è stato bloccato dopo aver ceduto una sostanza in polvere bianca, successivamente identificata come cocaina, a un conducente di un'auto proveniente da Macerata.

La droga è stata sequestrata e l'acquirente ha ammesso di aver appena ricevuto la sostanza dal cittadino extracomunitario. Il cittadino italiano è stato segnalato alla competente Prefettura per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.

A Monte Urano sempre nell'ambito del servizio di contrasto al traffico di stupefacenti, i Carabinieri della locale Stazione hanno individuato e segnalato all'Autorità Amministrativa un cittadino italiano di 25 anni trovato in possesso di una quantità di marijuana destinata all'uso personale, sia in forma di sostanza che in uno spinello confezionato. Inoltre, a seguito della perquisizione personale e veicolare, è stata revocata la patente di guida dell'individuo.

A Porto Sant'Elpidio invece i Carabinieri della Stazione di Porto Sant'Elpidio hanno individuato e segnalato all'Autorità Amministrativa un cittadino tunisino di 28 anni, residente a Porto Recanati e con precedenti penali. Il soggetto è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente di tipo cocaina destinata all'uso personale.