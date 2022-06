Parrocchie, non c’è solo don Francesco: ecco le ultime nomine dell’arcivescovo

FERMO - Nomine nel mondo della Chiesa. Nei giorni scorsi, come già riferito, in Duomo l’arcivescovo Rocco Pennacchio ha ordinato il presbitero don Francesco Capriotti, vicario interparrocchiale delle parrocchie dei Santi Pietro, Paolo e Donato a Corridonia, dei Santi Lorenzo e Ilario a Colbuccaro di Corridonia e dei Santi Martino e Marco a Petriolo.

Don Francesco è di Montefalcone Appennino ed erano 35 anni che non c’era un sacerdote proveniente dall’area dei Sibillini. Nomina anche per don Martino De Carli, scelto come collaboratore pastorale nella parrocchia di Santo Stefano a Monte San Giusto.

Inoltre, visto che per l’attuale amministratore parrocchiale di San Lorenzo, San Silvestro e San Ruffino a Massa Fermana, Santa Maria e San Giorgio a Montappone e San Vito Martire a Monte Vidon Corrado (si tratta di don Paul Samy Peter Arokiasamy, membro della Provincia indiana di “Mary Queen of Apostles” e della Società Missionaria di Vita Apostolica di diritto pontificio “Heralds of Good News”) è stato deciso il rientro in India, l’arcivescovo ha dispoto per don Paolo Intendente il trasferimento dall’ufficio di vicario parrocchiale della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù a Rubbainello di Monterubbiano e della parrocchia di Santa Maria Assunta d Valmir di Petritoli a quello di parroco pro tempore e legale rappresentante delle parrocchie lasciate appunto vacanti da don Paul. Gli ultimi spostamenti sono stati resi noti attraverso la pagina Fb dell’Arcidiocesi di Fermo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA