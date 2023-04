FERMO - Droga e occupazioni abusive al centro dei controlli delle forze dell’ordine a Lido Tre Archi in questa vigilia di Pasqua. Corposa la presenza di pattuglie nelle scorse 48 ore sul litorale, in particolare appunto a Lido Tre Archi.



Su indicazione della Prefettura, la giornata di giovedì, dal primo pomeriggio a notte inoltrata, ha visto impegnati polizia di Stato, reparto prevenzione crimine di Pescara, carabinieri e guardia di finanza con unità cinofile specializzate nella ricerca di stupefacenti. Le persone identificate nel corso dei pattugliamenti sono state oltre 160, con una percentuale corposa di persone già note per altri reati. Sono state 84 le auto fermate, con due multe per infrazioni al codice della strada ed un’auto posta sotto sequestro.

Forze dell’ordine attive anche in due locali. Tre invece le persone segnalate alla Prefettura, perché trovate in possesso di modeste quantità di stupefacenti. Da segnalare, nell’arco della giornata, il blocco di un veicolo a Lido Tre Archi, con tre albanesi a bordo, di cui uno con precedenti reati nell’ambito degli stupefacenti. Il trio ha dato segnali di nervosismo ai poliziotti, tali da convincerli ad approfondire l’ispezione, con l’ausilio del cane antidroga dei finanzieri. Il fiuto dell’animale ha subito individuato qualcosa di anomalo e consentito di rinvenire addosso alle persone in auto due involucri contenenti due grammi di hashish. Il conducente dell’auto si è visto anche ritirare la patente.



Non solo droga: nel pomeriggio le pattuglie sono intervenute anche per mettere in sicurezza un appartamento del quartiere costiero fermano, che nei giorni scorsi era stato occupato abusivamente e successivamente sgomberato. Le attività di controllo delle forze dell’ordine si intensificheranno ora per le festività pasquali, in particolare per prevenire reati contro il patrimonio e garantire la sicurezza stradale.